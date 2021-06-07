Сделать копию сайта из веб архива

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки423 просмотра

Есть сайт http://web.archive.org/web/20200926220842/https://gene-mining.com/

Необходимо сделать его html копию со всеми стилями. Сейчас там просто портянка.

Возможно ли это? Цена.

HTML
4 года назад
valdemariuses
Владимир 
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