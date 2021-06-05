HTML верстка сайтов

Вы можете на меня положиться, потому что я:

– соблюдаю сроки;

– довожу работу до конца;

– оговариваю нюансы и форсмажоры;

– не теряюсь, не пропадаю, отвечаю на сообщения.

Стек технологий:

– HTML (HTML5),

– CSS (CSS3),

– JavaScript, jQuery,

– Gulp,

– препроцессор SCSS,

– Flexbox, Grid Layout,

– БЭМ-методология,

– Git,

– Figma / Photoshop

– Pixel Perfect.

В результате работы со мной Вы получаете:

– Кроссбраузерную, валидную, адаптивную верстку;

– Гарантию. В течении двух недель после сдачи работы устраню незамеченные ранее ошибки;

– Возможность сотрудничества на постоянной основе.

Портфолио: http://matvejchik.ru/

Оплата: Обычно работаю по 50% предоплате или безопасная сделка, могут быть исключения

Контакты:

Почта: m[email protected]

Telegram: https://t.me/oceantiee

__________________________________________________________________________________________

Спасибо за проявленный интерес, надеюсь на наше плодотворное сотрудничество!