matvejchik

Александр Матвейчик matvejchik

 
26 летБеларусь/Гродно
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
HTML верстка сайтов

Вы можете на меня положиться, потому что я:

– соблюдаю сроки;

– довожу работу до конца;

– оговариваю нюансы и форсмажоры;

– не теряюсь, не пропадаю, отвечаю на сообщения.

Стек технологий:

– HTML (HTML5),

– CSS (CSS3),

– JavaScript, jQuery,

– Gulp,

– препроцессор SCSS,

– Flexbox, Grid Layout,

– БЭМ-методология,

– Git,

– Figma / Photoshop

– Pixel Perfect.

В результате работы со мной Вы получаете:

– Кроссбраузерную, валидную, адаптивную верстку;

– Гарантию. В течении двух недель после сдачи работы устраню незамеченные ранее ошибки;

– Возможность сотрудничества на постоянной основе.

Портфолио: http://matvejchik.ru/

Оплата: Обычно работаю по 50% предоплате или безопасная сделка, могут быть исключения

Контакты:

Почта: m[email protected]

Telegram: https://t.me/oceantiee

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Спасибо за проявленный интерес, надеюсь на наше плодотворное сотрудничество!

JavascriptВерстка сайтаHTMLCSSFigmajQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
ivanvorobei
29 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
2 года назад
Наверстать 3 страницы с адаптивом
Сделал всё быстро. Всегда был на связи. Внес дополнительные правки, которые небыли указаны в задании. Улучшил адаптив. Отличная работа.
Работаем не первый раз. Проблем никаких не возникало. Постоянный контакт и своевременная оплата. Рекомендую
Ответный отзыв
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$130
10 баллов
3 года назад
Верстка 3 лендингов согласно ТЗ
Все отлично! Спасибо за выполненную верстку! Уже не первый раз работаем.
Не первый раз работаем, всё чётко, без проблем
Ответный отзыв
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$60
10 баллов
3 года назад
Верстка 30 лендингов по одному макету
Все отлично! Рекомендую как ответственного исполнителя, верстает хорошо и быстро!
Сотрудничеством доволен. Чёткие задачи, понятное ТЗ, с оплатой тоже никаких проблем, всё оперативно и своевременно. Могу рекомендовать
Ответный отзыв
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$30
10 баллов
3 года назад
Верстка лендинга с анимацией согласно ТЗ
Все отлично! Рекомендую как ответственного исполнителя, верстает хорошо и быстро, сотрудничаем не в первый раз.
Взаимодействие, ТЗ, оплата - всё на высшем уровне. Работаем не первый раз. Рекомендую
Ответный отзыв
ivanvorobei
29 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
3 года назад
Поправить баги на HTML сайте
Быстро сделал работу, был на связи. Подсказывал как лучше сделать. Отличный исполнитель.
Чёткое, конкретное задание, оплата сразу же после выполнения. Приятно было работать
Ответный отзыв
HTML-верстка
10 отзывов
$8/час
от $10от 1 часа
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