Александр Матвейчик matvejchikmatvejchik
Вы можете на меня положиться, потому что я:
– соблюдаю сроки;
– довожу работу до конца;
– оговариваю нюансы и форсмажоры;
– не теряюсь, не пропадаю, отвечаю на сообщения.
Стек технологий:
– HTML (HTML5),
– CSS (CSS3),
– JavaScript, jQuery,
– Gulp,
– препроцессор SCSS,
– Flexbox, Grid Layout,
– БЭМ-методология,
– Git,
– Figma / Photoshop
– Pixel Perfect.
В результате работы со мной Вы получаете:
– Кроссбраузерную, валидную, адаптивную верстку;
– Гарантию. В течении двух недель после сдачи работы устраню незамеченные ранее ошибки;
– Возможность сотрудничества на постоянной основе.
Портфолио: http://matvejchik.ru/
Оплата: Обычно работаю по 50% предоплате или безопасная сделка, могут быть исключения
Контакты:
Почта: m[email protected]
Telegram: https://t.me/oceantiee
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Спасибо за проявленный интерес, надеюсь на наше плодотворное сотрудничество!
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