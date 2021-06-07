Создать форму авторизации/регистрации для веб сервиса

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Закрыт36 заявок1366 просмотров

Здравствуйте! 

Задача - создать (сверстать) страницу

есть 2 формы

переключаются на разные стороны экрана обычной анимацией

пример на фото

4 года назад
george9
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