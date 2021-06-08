Доработки верстки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок1230 просмотров

Это страницы верстки

http://nef.pokazmedom.com/

http://nef.pokazmedom.com/training.html

http://nef.pokazmedom.com/timetable.html

http://nef.pokazmedom.com/moscow_club.html

http://nef.pokazmedom.com/clubs.html

http://nef.pokazmedom.com/about.html

Задачи выделены красным

1. http://joxi.ru/KAgx7QpiKlKZor

2. http://joxi.ru/1A53Qj4Ibdb87m

3. http://joxi.ru/823an0Zs8v8yZr

4 года назад
romadov
37 лет
12 лет в сервисе
Был
21 час назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Иосиф
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)
4 года назад
Иван
 
32 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Даврон
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
4 года назад

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