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Верстка корпоративного сайта компании
Необходимо сверстать макет:
https://www.figma.com/file/r29VXdV6bOuOsE6aOuZqFG/everest.ru-design?node-id=0%3A1
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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