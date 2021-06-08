Верстка корпоративного сайта компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок1207 просмотров

Необходимо сверстать макет: 

https://www.figma.com/file/r29VXdV6bOuOsE6aOuZqFG/everest.ru-design?node-id=0%3A1

Node.js
4 года назад
frolovdm
Дмитрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

irina_nyrok
Ирина 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
8 дней назад
4 года назад
$97
5 дней
Escrow
Все качественно и в срок! Спасибо!
Все отлично! Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Булат
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
32 года
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Илья
 
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Владимир
 
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Всеволод
 
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3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Даниил
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
irina_nyrok
Ирина 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
8 дней назад
4 года назад
Андрей
 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Иван
 
25 лет
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Был
2 года назад
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