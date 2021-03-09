frolovdm

Дмитрий frolovdm

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$2205
выплачено фрилансерам
52%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
10
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
irina_nyrok
Ирина 
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
день назад
$193
10 баллов
2 года назад
Верстка сайта офтальмологии
Как всегда, все супер!
Все отлично, спасибо!
Ответный отзыв
stas_goshovsky
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
10 баллов
2 года назад
Доработка селектора фильтра на select2
Как и раньше - все отлично)
Все супер, как всегда) Спасибо!
Ответный отзыв
irina_nyrok
Ирина 
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
день назад
$100
10 баллов
2 года назад
Вёрстка сайта
Спасибо за сотрудничество! Все отлично!
Все супер, спасибо!
Ответный отзыв
starandq
Кыбыч 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Спарсить каталог турбин для авто
👍
Виталий профессионально выполнил парсинг, никаких правок, все было сделано по ТЗ. Обязательно будем обращаться еще. Спасибо!
Ответный отзыв
irina_nyrok
Ирина 
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
день назад
$97
10 баллов
3 года назад
Верстка корпоративного сайта компании
Все отлично! Спасибо за сотрудничество!
Все качественно и в срок! Спасибо!
Ответный отзыв