Верстка проекта по аренде спецтехники https://www.figma.com/file/pu0MFyhVB5HMrggXjPTgxD/%D0%9D%D0%A1%D0%9C_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF?node-id=0%3A1
- HTML-верстканет заявокЗакрыт2 года назад
- $193
Требуется сделать верстку сайта офтальмологииЗавершен2 года назад
- $193
Ссылка на макет в фигме: https://www.figma.com/file/rqdvxWWSHONUwEzfeRpbB6/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B7?node-id=235%3A6311 Ссылка на ТЗ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FGFDb9ecrRY9DPJ1g9JweKbEN-UZXrVLX5--78hXVjw/edit?usp=sharingHTML-верстканет заявокЗакрыт2 года назад
Evolution v1.4.11 Необходимо подключить/разработать функционал раздела "Отзывы" на сайте. Пользователи с помощью формы оставляют отзыв на сайте. Он попадает в админку в ожидании утверждения. Необходимо иметь возможность из админки опубликовать отзыв, а так, что важно, иметь ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Evolution v1.4.11 Разработать функционал работы с прайс-листами. Необходимо иметь возможность быстро и в одном месте поправить цены на большое количество услуг, чтобы не приходилось этого делать вручную в каждой строке, а еще и в разных местах. ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт2 года назад
- $15
1) в селекторах в фильтре должен быть поиск, как тут например https://disk.yandex.by/i/GGXsywSqqmBSPg (https://napopravku.ru/moskva/uslugi/mjeditsinskije-karty-i-spravki/) 2) если в селекторах что-то выбрано, то должен быть крестик и по клику выбор убирается и снова откидывается список для поиска услуг, как ...Завершен2 года назад
- $100
Вёрстка корпоративного сайта компанииЗавершен2 года назад
Необходимо спарсить каталог турбин с сайта: [url=https://pl.turbolader.net/Turbosprezarki/Katalog-Turbosprezarka.aspx]https://pl.turbolader.net/Turbosprezar...zarka.aspx [/url]В каталоге есть навигация по маркам и моделям авто. После выбора авто, отображаются карточки товаров: https://prnt.sc/18p2mfi. Необходимо спарсить все турбины по всем авто, по всем карточками, например: https://pl.turbolader.net/Katalog-Turbosprezarek/8900-1036/11652248901/700447-5009S.aspx. Забираем только техническую информацию ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Сайт на Битриксе. Не интернет-магазин. После загрузки Яндекс метрики и виджета онлайн-записи Universe-soft, сайт подвисает намертво на несколько секунд, а именно заметно при работе с аккордеонами списка цен. Потом начинает нормально работать и все аккордеоны ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $100
Необходимо сверстать макет: https://www.figma.com/file/r29VXdV6bOuOsE6aOuZqFG/everest.ru-design?node-id=0%3A1Завершен3 года назад
- $100
Адаптивная лендинга. В дизайне присутствует мобильная версия, модальные окна https://www.figma.com/file/LlSSKu3jUUg9lQSoMbwLcp/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B1-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80?node-id=64%3A39668Завершен3 года назад
- $370
Выполнить верстку в соответствии с ТЗ.Завершен3 года назад
- $224
Сделать верстку по ТЗ.Завершен3 года назад
- $326
Сделать верстку по ТЗ.Завершен3 года назад
- $326
Сделать верстку по ТЗ. ТЗ отправим в личку. Спасибо!HTML-верстканет заявокЗакрыт3 года назад
Ищем опытного разработчика на WordPress с опытом создания сложных проектов (ACF, add_action, add_filter, custom post types, WP Coding Standards, WP Hierarchy и т.д.). Техническое задание: https://docs.google.com/document/d/1r06ZkD80m25UOYA2Wf6UObdR_qdCPWTWUl2sJbefTLI/edit?usp=sharing ТЗ описывалось по личному опыту и для WP. Готовы рассмотреть ваши ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищем опытного разработчика на WordPress с опытом создания сложных проектов (ACF, add_action, add_filter, custom post types, WP Coding Standards, WP Hierarchy и т.д.). Техническое задание: https://docs.google.com/document/d/1r06ZkD80m25UOYA2Wf6UObdR_qdCPWTWUl2sJbefTLI/edit?usp=sharing ТЗ описывалось по личному опыту и для WP. Готовы рассмотреть ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Разработать с нуля или доработать существующий функционал работы с прайс-листами. Необходимо иметь возможность быстро и в одном месте поправить цены на большое количество услуг, чтобы не приходилось этого делать вручную в каждой строке, а еще ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $312
Просьба сверстать сайт в соответствии с ТЗ.Завершен3 года назад
- $378
Сверстать сайт в соответствии с требованиями ТЗ.Завершен3 года назад