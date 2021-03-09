1) в селекторах в фильтре должен быть поиск, как тут например https://disk.yandex.by/i/GGXsywSqqmBSPg (https://napopravku.ru/moskva/uslugi/mjeditsinskije-karty-i-spravki/) 2) если в селекторах что-то выбрано, то должен быть крестик и по клику выбор убирается и снова откидывается список для поиска услуг, как ...