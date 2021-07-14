Ищется готовое решение для сервиса по бусту игровых аккаунтов для различных онлайн игр, например, League of Legends, Dota 2 или Overwatch. Требуются минимальные правки. Варианты могут включать сервисы одной или нескольких игр, аналогичные существующим платформам.
Спарсить каталог турбин для авто
Необходимо спарсить каталог турбин с сайта: https://pl.turbolader.net/Turbosprezar...zarka.aspx
В каталоге есть навигация по маркам и моделям авто. После выбора авто, отображаются карточки товаров: https://prnt.sc/18p2mfi.
Необходимо спарсить все турбины по всем авто, по всем карточками, например: https://pl.turbolader.net/Katalog-Turbosprezarek/8900-1036/11652248901/700447-5009S.aspx.
Забираем только техническую информацию (выделено на скриншоте): https://prnt.sc/18p2xcc
Результат: CSV/XLS файл, где в каждой строке товар с характеристиками, разбитыми по ячейкам.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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