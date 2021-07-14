Необходимо спарсить каталог турбин с сайта: https://pl.turbolader.net/Turbosprezar...zarka.aspx

В каталоге есть навигация по маркам и моделям авто. После выбора авто, отображаются карточки товаров: https://prnt.sc/18p2mfi.

Необходимо спарсить все турбины по всем авто, по всем карточками, например: https://pl.turbolader.net/Katalog-Turbosprezarek/8900-1036/11652248901/700447-5009S.aspx.

Забираем только техническую информацию (выделено на скриншоте): https://prnt.sc/18p2xcc

Результат: CSV/XLS файл, где в каждой строке товар с характеристиками, разбитыми по ячейкам.