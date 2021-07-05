Бот на python чтобы скопировать дынные из html5 iframe

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки589 просмотров

Нужно написать бот на языке python который:

- зайдет на вебстраницу,

- распознает кнопки,

- сделает клики в html5 iframe чтобы открыть нужные данные,

- сделает скиншот,

- распознает текст OCR (pytesseract),

- вытащит нужное число из текста

- соханит его таблицу (можно SQLite, Pandas или просто csv ).

Страницы которые бот будет скрейпить и вставки iframe будут разными но структура примерно одинаковая. Скрипт должен быть гибким чтобы его можно было настроить на разные кнопки в iframe (то есть он должен работать не по координатам на экране).

В данный момент наиболее вероятный вариант исполнения кажется использование OpenCV и Selenium Webdriver. Альтернативные варианты и библиотеки тоже приветствуются – например если данные скопированы без распознования скриншотов и Selenium взаимодействует с iframe напрямую. Если разработчик найдет способ скопировать данные через Network files / JSON – это тоже приветствуется. Ограничение – нужно использовать python, бот и иcпользуемые библиотеки должны работать на linux.

Данные для сохранения в таблицу:

- название сайта,

- название страницы

- число.

GUI не обязательно, нужен код который можно запустить через терминал.

Более детальное техническое задание с нужными ссылками будет после выбора предложения/предложений.

При успешном выполнении вероятно дальнейшее сотрудничество.

Дедлайн 25 августа.

HTMLLinuxOpenCVPythonSeleniumSQLite
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