Требуется доработка модуля Новой почты для Opencart 3.0.3.7. Необходимо настроить выборку данных из базы для области, города и отделений Новой почты на странице оформления заказа. Исправить привязку города и региона, чтобы данные отображались корректно. Опыт работы с Opencart на уровне программиста обязателен.
Бот на python чтобы скопировать дынные из html5 iframe
Нужно написать бот на языке python который:
- зайдет на вебстраницу,
- распознает кнопки,
- сделает клики в html5 iframe чтобы открыть нужные данные,
- сделает скиншот,
- распознает текст OCR (pytesseract),
- вытащит нужное число из текста
- соханит его таблицу (можно SQLite, Pandas или просто csv ).
Страницы которые бот будет скрейпить и вставки iframe будут разными но структура примерно одинаковая. Скрипт должен быть гибким чтобы его можно было настроить на разные кнопки в iframe (то есть он должен работать не по координатам на экране).
В данный момент наиболее вероятный вариант исполнения кажется использование OpenCV и Selenium Webdriver. Альтернативные варианты и библиотеки тоже приветствуются – например если данные скопированы без распознования скриншотов и Selenium взаимодействует с iframe напрямую. Если разработчик найдет способ скопировать данные через Network files / JSON – это тоже приветствуется. Ограничение – нужно использовать python, бот и иcпользуемые библиотеки должны работать на linux.
Данные для сохранения в таблицу:
- название сайта,
- название страницы
- число.
GUI не обязательно, нужен код который можно запустить через терминал.
Более детальное техническое задание с нужными ссылками будет после выбора предложения/предложений.
При успешном выполнении вероятно дальнейшее сотрудничество.
Дедлайн 25 августа.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработать PHP парсер для сайта tronscan.org, который соберет все ссылки на токены из каталога и извлечет адреса их официальных сайтов. Задача включает в себя создание скрипта, который будет эффективно обрабатывать данные с указанного ресурса.Закрыт4 года назад
- $50
Необходима доработка сайта на Вордпресс с учетом добавления каноничных ссылок, настройки пагинации, внедрения микроразметки и реализации хлебных крошек. Ожидается качественная работа, соответствующая современным стандартам веб-программирования.Завершен4 года назад
Необходимо выполнить склейку нескольких сайтов на WordPress с переносом статей и дизайна. Обновить сборки плагинов и настроить HTTPS. Также требуется исправить ошибки в работе VPS, включая проблему с соединением с базой данных и автопродлением SSL. Ориентироваться на предоставленные примеры для доработки дизайна.Завершен4 года назад
- $2500
Требуется фулстак веб-разработчик для создания сайта на основе дизайна в Figma. Необходимо реализовать калькулятор, базу данных и другие элементы. Подробности в техническом задании.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо реализовать получение курсов валют и комиссий от 10-20 сайтов по API для отображения на странице XRates.ru. Проект предполагает регулярные доработки и интересует долгосрочное сотрудничество с разработчиком.Закрыт4 года назад
- $120
Требуется внести правки по сайту, используя технологии Laravel и Vue.js. Необходимо следовать задачам, указанным в Trello, и обеспечить сохранность текущей функциональности сайта. Исполнитель должен быть готов к работе до завершения проекта. Срок выполнения — до среды.Завершен4 года назад
Требуется разработка поискового модуля туров для сайта, который будет интегрирован с несколькими туроператорами. Модуль должен поддерживать возможность оформления брони. Пример реализации можно посмотреть у компании Турвизор. Возможна дальнейшая поддержка проекта.Закрыт4 года назад
Требуется разработать функционал на PHP или JavaScript для получения данных о занятости пользователя из календаря Outlook. Необходимо реализовать возможность передачи дня и получения массива свободных часов. После выбора времени следует отправить сообщение пользователю с новым событием в календарь Outlook.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад