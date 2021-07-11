Работа с сайтами на WordPress + VPS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка949 просмотров

1. Склеить сайт https://dota2-survival-chaos.ru/ с survival-chaos.com (с переносом статей и дизайна). Обновить сборку плагинов (ориентируясь на https://reso-garantiy.ru доступ есть). Сделать возможным выделить текст на сайте и починить 2 способ комментариев. Настроить https на survival-chaos.com и pay.survival-chaos.com.

2. Склеить blog.realfit-cfo.ru с realfit-blog.ru с доработкой дизайна ориентируясь на https://realfit-cfo.ru/ и https://spletnica-serial.ru/ по шрифту, ширине контейнера.

3. Ставим сайт kinohd.tv, копируем сборку отсюда - https://iron-man-film.ru/ и дорабатываем дизайн ориентируясь на https://vse-chasti-kino.ru/102-sumerki-vse-chasti.html.

4. Настроить 4 VPS, исправить ошибку «Ошибка соединения с базой данных», которая возникает раз в месяц и ошибку с автопродление SLL, посмотреть заданные команды. Есть 3 VPS где все настроено и работает отлично, можно скопировать настройки оттуда.

WordPress
4 года назад
IceBoom28
Николай 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

Garynych
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$80
2 дня
Escrow
Все отлично, выполнил все из ТЗ!
Чёткое ТЗ, заказчик всегда на связи

Заявки фрилансеров

Garynych
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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