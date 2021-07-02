Необходимо внести правки на сайте, связанные с передачей данных о курсах в Робокассу и автоматизацией завершения заказов. Требуется настроить корректную передачу названий курсов и товаров при оплате, а также сделать так, чтобы заказы на курсы автоматически помечались как завершенные, независимо от цены.