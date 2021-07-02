Функционал получающий данные из календаря Outlook и отправить письмо

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Закрыт1 заявка1072 просмотра

Реализовать на php или javascript возможность получение занятости пользователя из календаря outlook (т.е. я передаю день а получаю массив часов в какое время пользователь свободен). После выбора свободного часа отправить сообщение пользователю с новым событием в календарь outlook

JavaScriptPHP
4 года назад
morfiius
41 год
4 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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