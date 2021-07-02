Требуется разместить готовый хтмл-лендинг на хостинге. Необходимо создать контейнер, загрузить архив с лендингом, установить тег для неиндексации и добавить код метрики. Также нужно подключить домен, зарегистрированный на рег.ру.
Правки по WP
Сайта - https://shri.gorinagames.ru
1. Тестирование оплаты показало, что все курсы и товары в чеке отображаются как "свободная продажа", те нет названий конкретных курсов и товаров. В Робокассе мне сказали, что это связано с тем, что мой сайт не передает эти данные в Робокассу. Надо сделать так, чтобы стал передавать :)
2. Раньше при покупке курса заказ, состоящий только из курса, помечался как "завершенный/выполненный" автоматически и клиент мог сразу сам идти учиться. Сейчас это происходит только если курс куплен со скидкой и стоит 0 руб. Нужно сделать так, чтобы заказы курсов обрабатывались и завершались автоматически.
Заявки фрилансеров
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