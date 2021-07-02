Правки по WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка276 просмотров

Сайта - https://shri.gorinagames.ru

1. Тестирование оплаты показало, что все курсы и товары в чеке отображаются как "свободная продажа", те нет названий конкретных курсов и товаров. В Робокассе мне сказали, что это связано с тем, что мой сайт не передает эти данные в Робокассу. Надо сделать так, чтобы стал передавать :)

2. Раньше при покупке курса заказ, состоящий только из курса, помечался как "завершенный/выполненный" автоматически и клиент мог сразу сам идти учиться. Сейчас это происходит только если курс куплен со скидкой и стоит 0 руб. Нужно сделать так, чтобы заказы курсов обрабатывались и завершались автоматически.

WordPress
4 года назад
Pacan4ik94
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
71 отзыв
4 года назад

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