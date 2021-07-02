Онлайн калькулятор по металлу и металлоконструкциям

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки877 просмотров

Нужно сделать калькулятор

/www.figma.com/file/UXJ8C6fInFQejPZCRwgVEy/Калькулятор-металлов?node-id=0%3A1

Проект сделать онлайн калькулятор металлу и металлоконструкциям

Онлайн Калькулятор по металлу и металлоконструкциям

4 Варианта расчета.

1. Отправка в форме обратной связи с прикреплением файла DWG, DXF.

2. Загружается форма детали DWG, DXF. По параметрам из файла, а также по введенным данным (материал, толщина). По формуле рассчитывается цена (формулу предоставляем мы) исходя из стоимости металла за кг, которая берется из таблицы EXCEL или как Админ на сайте, чтоб можно было часто обновлять стоимости за кг. Параметры, которые берутся из DWG, DXF габариты детали по осям Х и Y,

- количество контуров и длина контура

3. Нарезка труб по длине

4. Калькулятор с шаблонами, из вышеуказанного списка позволяет выбирать формулу нужной для детали (квадрат, круг, кольцо, треугольник и.т.д.) Далее задает нужные размеры, загружает материал, толщину, количество и получает стоимость

Скидки от количества деталей

От 2-х деталей до 10 деталей 3% скидка

От 11-х деталей до 20 деталей 5% скидка

От 21-х деталей до 49 деталей 7% скидка

От 50-х деталей до бесконечности 12% скидка

Как образец https://laserteileonline.de/laserteile-konfigurator/ .

Node.js
4 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
51 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Добрыня
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
4 года назад
Александра
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
13 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Настройка и доработка демо-сайта на базе OpenDAX

    Требуется доработка демо-сайта на OpenDAX с настройкой криптовалютных кошельков BTC и ETH, регистрацией пользователей с двухфакторной аутентификацией, а также создание страницы 'инвестирование' с калькулятором и обновляющимся счетчиком в личном кабинете. Необходимо отключить лишние страницы и создать до 10 новых с текстом. Уверенное владение JavaScript и HTML обязательно.

    HTMLJavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется разработчик для работы с Yii

    Требуется разработчик для переработки системы фильтра товаров на сайте kadrilshoes.ru. Основная задача заключается в улучшении функциональности фильтра и повышения удобства для пользователей. Опыт работы с Yii обязателен.

    Yii
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать телеграм-бота с простым функционалом партнерской программы

    Требуется разработать телеграм-бота для организации работы партнерской программы с функционалом учета реферальских отчислений. Админская часть должна позволять добавлять транзакции по промокоду и отправлять уведомления пользователю. Пользовательская часть включает отображение баланса партнера и уведомления о транзакциях. Возможна реализация на PHP и MySQL.

    MySQLPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Ffmpeg команды

    Требуется специалист для помощи в составлении списка команд ffmpeg. Задача заключается в создании итогового ролика из набора видео и фотографий. Необходимо подготовить команды для обработки и объединения медиафайлов.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание маркетплейса и LMS по готовой теме WordPress, наподобие udemy

    Требуется разработка маркетплейса онлайн-курсов на WordPress с настройкой темы Edumall и всех необходимых плагинов. Основные функции: добавление курсов преподавателями, оплата студентами, интеграция Zoom и поддержка Buddypress. Ожидается помощь с возникающими вопросами после настройки.

    WooCommerceWordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Исправить отправку писем на вордпресс

    Необходимо исправить функционал отправки писем на сайте WordPress. Письма отправляются некорректно, и в текстах не отображаются все поля из формы. Требуется доработка, чтобы обеспечить правильную отправку с полными данными.

    WordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • VideoJS плеер с расширенным функционалом

    Необходимо разработать in-line VideoJS плеер с кастомным оформлением для интеграции на сайт, поддерживающий десктопные и мобильные платформы, включая iOS. Требуется верстка плеера и страниц, интеграция с API платформы и предоставление готового кода для встраивания. Примеры реализации плеера или смежных задач приветствуются.

    iOS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно создать интернет магазин

    Требуется разработать интернет-магазин на платформе Bitrix с подключением 1С, настройкой оплаты через Сбербанк и интеграцией сервисов доставки. Ожидается опыт работы с Bitrix и знание необходимых инструментов.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад