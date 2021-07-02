Требуется доработка демо-сайта на OpenDAX с настройкой криптовалютных кошельков BTC и ETH, регистрацией пользователей с двухфакторной аутентификацией, а также создание страницы 'инвестирование' с калькулятором и обновляющимся счетчиком в личном кабинете. Необходимо отключить лишние страницы и создать до 10 новых с текстом. Уверенное владение JavaScript и HTML обязательно.
Онлайн калькулятор по металлу и металлоконструкциям
Нужно сделать калькулятор
/www.figma.com/file/UXJ8C6fInFQejPZCRwgVEy/Калькулятор-металлов?node-id=0%3A1
Проект сделать онлайн калькулятор металлу и металлоконструкциям
Онлайн Калькулятор по металлу и металлоконструкциям
4 Варианта расчета.
1. Отправка в форме обратной связи с прикреплением файла DWG, DXF.
2. Загружается форма детали DWG, DXF. По параметрам из файла, а также по введенным данным (материал, толщина). По формуле рассчитывается цена (формулу предоставляем мы) исходя из стоимости металла за кг, которая берется из таблицы EXCEL или как Админ на сайте, чтоб можно было часто обновлять стоимости за кг. Параметры, которые берутся из DWG, DXF габариты детали по осям Х и Y,
- количество контуров и длина контура
3. Нарезка труб по длине
4. Калькулятор с шаблонами, из вышеуказанного списка позволяет выбирать формулу нужной для детали (квадрат, круг, кольцо, треугольник и.т.д.) Далее задает нужные размеры, загружает материал, толщину, количество и получает стоимость
Скидки от количества деталей
От 2-х деталей до 10 деталей 3% скидка
От 11-х деталей до 20 деталей 5% скидка
От 21-х деталей до 49 деталей 7% скидка
От 50-х деталей до бесконечности 12% скидка
Как образец https://laserteileonline.de/laserteile-konfigurator/ .
Заявки фрилансеров
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