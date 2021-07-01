Создание маркетплейса и LMS по готовой теме WordPress, наподобие udemy

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок1520 просмотров

Здравствуйте!

Я хотел бы создать маркетплейс онлайн-курсов, который одновременно будет площадкой для прохождения этих же курсов. Ближайший аналог - udemy.

CMS: WordPress

Тема: https://themeforest.net/item/edumall-lms-education-wordpress-theme/29240444 (русифицирована)

Демо этой темы: https://edumall.thememove.com/main/

Основные особенности темы:

Интуитивно понятный конструктор курсов

Публичные профили учеников и преподавателей

Интеграция видеоконференций Zoom

Автоплатежи

Конструктор сертификатов

Блог, в котором преподаватели будут публиковать свои посты

Интеграции с WooCommerce (нужна будет через сплитование платежей)

Админ может распределять долю выручки между собой и преподавателями

Скоро выйдет мобильное приложение

Есть поддержка buddypress (социальная сеть внутри сайта)

Большой функционал в целом

К теме установлено 25 рекомендуемых плагинов.

Вопрос: сможете ли Вы полностью настроить эту тему и все плагины, чтобы всё функционировало (преподаватели добавляют свои курсы, студенты их оплачивают, проходят, задают вопросы, получают ответы и пользуются всеми остальными функциями сайта)?

И сможете ли после настройки помогать с возникающими вопросами?

Спасибо!

WooCommerceWordPress
4 года назад
shtrikov
Евгений 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Настройка и доработка демо-сайта на базе OpenDAX

    Требуется доработка демо-сайта на OpenDAX с настройкой криптовалютных кошельков BTC и ETH, регистрацией пользователей с двухфакторной аутентификацией, а также создание страницы 'инвестирование' с калькулятором и обновляющимся счетчиком в личном кабинете. Необходимо отключить лишние страницы и создать до 10 новых с текстом. Уверенное владение JavaScript и HTML обязательно.

    HTMLJavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Исправить отправку писем на вордпресс

    Необходимо исправить функционал отправки писем на сайте WordPress. Письма отправляются некорректно, и в текстах не отображаются все поля из формы. Требуется доработка, чтобы обеспечить правильную отправку с полными данными.

    WordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • VideoJS плеер с расширенным функционалом

    Необходимо разработать in-line VideoJS плеер с кастомным оформлением для интеграции на сайт, поддерживающий десктопные и мобильные платформы, включая iOS. Требуется верстка плеера и страниц, интеграция с API платформы и предоставление готового кода для встраивания. Примеры реализации плеера или смежных задач приветствуются.

    iOS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно создать интернет магазин

    Требуется разработать интернет-магазин на платформе Bitrix с подключением 1С, настройкой оплаты через Сбербанк и интеграцией сервисов доставки. Ожидается опыт работы с Bitrix и знание необходимых инструментов.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Капчу на форму обратной связи

    $2

    Необходимо интегрировать капчу на форму обратной связи для ранее созданного сайта. Это поможет предотвратить спам и улучшить безопасность. Ожидается качественная реализация с учетом всех нюансов работы сайта.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сайт на основе парсинга

    Требуется разработка сайта с использованием парсинга данных. Необходимо ознакомиться с техническим заданием и подготовить предложения по стоимости и срокам выполнения. Опишите возможные вопросы по проекту.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Программист на Битрикс

    $100

    Требуется программист на Битрикс для выполнения работы с торговыми предложениями в соответствии с предоставленным техническим заданием. Необходимы навыки веб-программирования и опыт работы с платформой Битрикс.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Переписать проект с Python 2 на Python 3

    Требуется переписать проект на Django с Python 2 на Python 3. Необходимо обновить код для обеспечения совместимости с новой версией языка. Ожидается качественное выполнение задачи с учетом всех особенностей перехода.

    DjangoPython
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Выгрузка и загрузка данных через REST API JSON

    $70

    Требуется разработать скрипт или приложение для выгрузки данных из базы AlfaCRM в новую базу. Необходимо перенести справочник клиентов, группы, расписание уроков, абонементы, документы Финансов и историю абонементов. Проверка корректности выгрузки будет осуществляться на основе идентичности данных в отчетах из обеих баз.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Требуется внести ряд правок по ТЗ - OpenCart

    $50

    Требуется внести ряд правок по ТЗ для OpenCart. Необходима настройка и проверка работоспособности плагинов, которые будут куплены. Работа не сложная, требуется указать объективный бюджет. Заказчик имеет опыт работы с сайтом и готов предоставить поддержку в процессе выполнения задачи.

    Opencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад