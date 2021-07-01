Требуется доработка демо-сайта на OpenDAX с настройкой криптовалютных кошельков BTC и ETH, регистрацией пользователей с двухфакторной аутентификацией, а также создание страницы 'инвестирование' с калькулятором и обновляющимся счетчиком в личном кабинете. Необходимо отключить лишние страницы и создать до 10 новых с текстом. Уверенное владение JavaScript и HTML обязательно.
Создание маркетплейса и LMS по готовой теме WordPress, наподобие udemy
Здравствуйте!
Я хотел бы создать маркетплейс онлайн-курсов, который одновременно будет площадкой для прохождения этих же курсов. Ближайший аналог - udemy.
CMS: WordPress
Тема: https://themeforest.net/item/edumall-lms-education-wordpress-theme/29240444 (русифицирована)
Демо этой темы: https://edumall.thememove.com/main/
Основные особенности темы:
Интуитивно понятный конструктор курсов
Публичные профили учеников и преподавателей
Интеграция видеоконференций Zoom
Автоплатежи
Конструктор сертификатов
Блог, в котором преподаватели будут публиковать свои посты
Интеграции с WooCommerce (нужна будет через сплитование платежей)
Админ может распределять долю выручки между собой и преподавателями
Скоро выйдет мобильное приложение
Есть поддержка buddypress (социальная сеть внутри сайта)
Большой функционал в целом
К теме установлено 25 рекомендуемых плагинов.
Вопрос: сможете ли Вы полностью настроить эту тему и все плагины, чтобы всё функционировало (преподаватели добавляют свои курсы, студенты их оплачивают, проходят, задают вопросы, получают ответы и пользуются всеми остальными функциями сайта)?
И сможете ли после настройки помогать с возникающими вопросами?
Спасибо!
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