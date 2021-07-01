Здравствуйте!

Я хотел бы создать маркетплейс онлайн-курсов, который одновременно будет площадкой для прохождения этих же курсов. Ближайший аналог - udemy.

CMS: WordPress

Тема: https://themeforest.net/item/edumall-lms-education-wordpress-theme/29240444 (русифицирована)

Демо этой темы: https://edumall.thememove.com/main/

Основные особенности темы:

Интуитивно понятный конструктор курсов

Публичные профили учеников и преподавателей

Интеграция видеоконференций Zoom

Автоплатежи

Конструктор сертификатов

Блог, в котором преподаватели будут публиковать свои посты

Интеграции с WooCommerce (нужна будет через сплитование платежей)

Админ может распределять долю выручки между собой и преподавателями

Скоро выйдет мобильное приложение

Есть поддержка buddypress (социальная сеть внутри сайта)

Большой функционал в целом

К теме установлено 25 рекомендуемых плагинов.

Вопрос: сможете ли Вы полностью настроить эту тему и все плагины, чтобы всё функционировало (преподаватели добавляют свои курсы, студенты их оплачивают, проходят, задают вопросы, получают ответы и пользуются всеми остальными функциями сайта)?

И сможете ли после настройки помогать с возникающими вопросами?

Спасибо!