Необходимо исправить функционал отправки писем на сайте WordPress. Письма отправляются некорректно, и в текстах не отображаются все поля из формы. Требуется доработка, чтобы обеспечить правильную отправку с полными данными.
Настройка и доработка демо-сайта на базе OpenDAX
Есть виртуальная машина на базе облачного сервиса digitalocean, на которой установлена криптовалютная open source биржа OpenDAX (github.com/openware/opendax).Необходимо выполнить следующие работы по настройке и обеспечению работоспособности сайта:
- подключить и настроить криптовалютные кошельки BTC и ETH (должен работать ввод/вывод, генерация адреса для конктреного юзера, взыматься комиссия за вывод);
- настроить регистрацию на сайте (двухфакторная аутентификация, подтверждение почты, телефона, генерирование реферальных ссылок);
- подготовить страницу “инвестирование”, на которой должны быть:
- выпадающий список с выбором валюты (BTC или ETH), выпадающий список с выбором срока инвестирования (на 3, 6, 12 месяцев, % меняется в зависимости от срока инвестирования);
- инвестиционный калькулятор: окошко куда можно вбить сумму вклада, внизу под ним три динамических параметра (прибыль за день/месяц/год в валюте вклада и в $ по текущему курсу крипты);
- кнопка “инвестировать”. По нажатию кнопки должна происходить проверка наличия средств в выбранной валюте на счету пользователя в соответствии с суммой введенной в окошке. Если средств достаточно, происходит “заморозка” средств на счету пользователя, в личном кабинете они отображаются как заблокированные.
- в личном кабинете пользователя сделать счетчик изменения размера вклада, с отображением в формате вклад+прибыль, и обновлением каждую минуту значения “прибыль”, в соответствии с % ставкой;
- отключить лишние страницы;
- создать и наполнить текстом несколько страниц (до 10).
Заявки фрилансеров
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