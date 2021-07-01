Необходима доработка системы Opencart 2 для генерации промокодов. Промокоды должны отправляться клиентам в виде красивых писем с фиксированной скидкой 10%. Также требуется функционал для менеджеров по созданию одноразовых промокодов на покупку с возможностью выбора товара или группы товаров. Промокоды могут действовать без временных рамок или с заданным сроком действия.