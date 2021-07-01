Настройка и доработка демо-сайта на базе OpenDAX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка906 просмотров

Есть виртуальная машина на базе облачного сервиса digitalocean, на которой установлена криптовалютная open source биржа OpenDAX (github.com/openware/opendax).Необходимо выполнить следующие работы по настройке и обеспечению работоспособности сайта:

  • подключить и настроить криптовалютные кошельки BTC и ETH (должен работать ввод/вывод, генерация адреса для конктреного юзера, взыматься комиссия за вывод);
  • настроить регистрацию на сайте (двухфакторная аутентификация, подтверждение почты, телефона, генерирование реферальных ссылок);
  • подготовить страницу “инвестирование”, на которой должны быть:
    • выпадающий список с выбором валюты (BTC или ETH), выпадающий список с выбором срока инвестирования (на 3, 6, 12 месяцев, % меняется в зависимости от срока инвестирования);
    • инвестиционный калькулятор: окошко куда можно вбить сумму вклада, внизу под ним три динамических параметра (прибыль за день/месяц/год в валюте вклада и в $ по текущему курсу крипты);
    • кнопка “инвестировать”. По нажатию кнопки должна происходить проверка наличия средств в выбранной валюте на счету пользователя в соответствии с суммой введенной в окошке. Если средств достаточно, происходит “заморозка” средств на счету пользователя, в личном кабинете они отображаются как заблокированные.
  • в личном кабинете пользователя сделать счетчик изменения размера вклада, с отображением в формате вклад+прибыль, и обновлением каждую минуту значения “прибыль”, в соответствии с % ставкой;
  • отключить лишние страницы;
  • создать и наполнить текстом несколько страниц (до 10).
Перед размещением предложения, просьба внимательно ознакомиться с составом пакета OpenDAX (github.com/openware/opendax). Для выполнения задания необходимо уверенное владение javascript и html.
HTMLJavaScript
4 года назад
Serpankov86
Сергей 
39 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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