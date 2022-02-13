Сайт на основе парсинга

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок1221 просмотр

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1fIpXG53ycAu02RAJTZE1az5m6ebQklS6180Y446zCVk/edit?usp=sharing Жду вилку цен, сроки и вопросы в ЛС

4 года назад
denisov_gp
Григорий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
$670
15 дней
Escrow
Очень медленно
Благодарю за интересный заказ, и за ваше понимание!

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
15 часов назад
1 отзыв
4 года назад
Кирилл
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 часов назад
287 отзывов
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 часа назад
27 отзывов
4 года назад
iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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