Доработка Opencart 2 (промокоды)

1. Промокод будет генерироваться из случайных комбинации цифр/букв

Приходить должен на почту клиенту в виде красивого письма типо: ,,у вас скоро др вот вам скидон, введите промо код и че хотите купите,,

Промокод одноразовый, действует без ограничения на время

Скидка будет фиксированная для всех к примеру 10% (это так же будет прописанном в письме )

2. Скидка в процентах на всю покупку (там может быть сколько угодно позиций)

Он так же одноразовый

Так же в процентах

Без временных рамок

И его уже формирует менеджер и лично отправляет клиенту

3. Промокод работает определенное количество времени (заданное нами)

Он один единственный и по нему могут совершать покупку кто угодно и сколько угодно раз

Он либо на какой-то конкретный товар либо на группу товаров либо на все (в зависимости от акции )