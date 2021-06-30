Доработка Opencart 2 (промокоды)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка626 просмотров

1. Промокод будет генерироваться из случайных комбинации цифр/букв

Приходить должен на почту клиенту в виде красивого письма типо: ,,у вас скоро др вот вам скидон, введите промо код и че хотите купите,,

Промокод одноразовый, действует без ограничения на время

Скидка будет фиксированная для всех к примеру 10% (это так же будет прописанном в письме )

2. Скидка в процентах на всю покупку (там может быть сколько угодно позиций)

Он так же одноразовый

Так же в процентах

Без временных рамок

И его уже формирует менеджер и лично отправляет клиенту

3. Промокод работает определенное количество времени (заданное нами)

Он один единственный и по нему могут совершать покупку кто угодно и сколько угодно раз

Он либо на какой-то конкретный товар либо на группу товаров либо на все (в зависимости от акции )

Opencart
4 года назад
dido81
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Александра
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
13 отзывов
4 года назад

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