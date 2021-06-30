Есть несколько мелких задач

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки393 просмотра

Есть несколько мелких правок на яндекс карте,все подробности кандидатам в лс,цену и сроки обсудим,с меня отличный отзыв и оплата

4 года назад
meni77
Андрей 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Игорь
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Сергей
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
17 отзывов(-3)
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Виктор
 
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