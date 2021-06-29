Доработка сайта на MODX

Требуется разработать браузерное расширение для перевода слов и фраз, использующее Google Translate API. Расширение должно поддерживать Chrome и Firefox. Задача включает создание интерфейса для перевода по клику на слово или выделенной фразе, а также реализацию бэкенда для регистрации пользователей и добавления слов в личный словарь. Укажите сроки и стоимость выполнения.