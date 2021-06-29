Требуется внести доработки в проект на Ruby в соответствии с техническим заданием. Задача срочная, необходимо начать сразу. Оплата 250$ за первый этап работ, без авансов, по мере выполнения. Срок выполнения — 1-2 дня, первые результаты ожидаются сегодня.
Доработка сайта на MODX
Есть работающий сайт на MODX, весь функционал разработан на MODX + PHP. Необходима доработка сайта, все задачи проекта подробно расписаны в ТЗ (см. в приложении к заданию).
Задачи проекта:
1. Обновление CMS
2. Личный кабинет для компаний
3. Добавление/редактирование баннерной рекламы из «Личного кабинета» (только для аккаунта администратора)
4. Договор оферты в модальном окне
5. Конвертация валют
6. Поле «Итого»
7. Изменения в тендерах
8. Рассылка уведомлений сотрудникам компании
9. Несколько победителей тендера
10. Проведение тендера
11. Условия оплаты
12. Статистика торгов
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