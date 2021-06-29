Доработка сайта на MODX

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка711 просмотров

Есть работающий сайт на MODX, весь функционал разработан на MODX + PHP. Необходима доработка сайта, все задачи проекта подробно расписаны в ТЗ (см. в приложении к заданию).

Задачи проекта:

1. Обновление CMS

2. Личный кабинет для компаний

3. Добавление/редактирование баннерной рекламы из «Личного кабинета» (только для аккаунта администратора)

4. Договор оферты в модальном окне

5. Конвертация валют

6. Поле «Итого»

7. Изменения в тендерах

8. Рассылка уведомлений сотрудникам компании

9. Несколько победителей тендера

10. Проведение тендера

11. Условия оплаты

12. Статистика торгов

MODXPHP
4 года назад
guest_15069302207747
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Ruby внести доработки в проект по ТЗ - срочно, начать сразу!

    $250

    Требуется внести доработки в проект на Ruby в соответствии с техническим заданием. Задача срочная, необходимо начать сразу. Оплата 250$ за первый этап работ, без авансов, по мере выполнения. Срок выполнения — 1-2 дня, первые результаты ожидаются сегодня.

    Ruby
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо добавить сокеты к чату на php+js

    Требуется доработка существующего чата на PHP 7 и JS с добавлением сокетов для улучшения производительности и устранения задержек при отправке сообщений. Необходимо интегрировать Node.js и сохранить текущий функционал. Указаны файлы проекта: online.php, onlineList.js и другие. Изменения должны быть документированы с указанием файлов.

    JavaScriptMySQLNode.jsPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Браузерное расширение

    Требуется разработать браузерное расширение для перевода слов и фраз, использующее Google Translate API. Расширение должно поддерживать Chrome и Firefox. Задача включает создание интерфейса для перевода по клику на слово или выделенной фразе, а также реализацию бэкенда для регистрации пользователей и добавления слов в личный словарь. Укажите сроки и стоимость выполнения.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать форму для комментариев на сайте

    Требуется разработать форму для комментариев на сайте, интегрированную с социальными сетями. Заказ открыт только для профессионалов с опытом и отзывами. Подробности будут обсуждены с исполнителем.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Копия сайт -раработать скрипт расчета, калькулятор как в примере

    Требуется разработать скрипт калькулятора расчета для копии сайта. Исполнитель получит подробности о проекте. Обязательно ознакомиться с примером, который будет предоставлен.

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • По примеру код внедрить модельку на страницу HTML(three JS) - сегодня!

    $30

    Требуется внедрить 3D-модель на страницу HTML с использованием three.js. Обеспечим ТЗ и пример кода. Бюджет 30$, сроки выполнения - сегодня. Оплата по готовности.

    HTMLJavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработка скрипта на php

    Необходимо доработать PHP-скрипт, который считывает содержимое интернет-страницы и сохраняет его в формате XML. Требуется настроить скрипт на работу с другой страницей того же ресурса. Подробности будут предоставлены отдельно.

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Joomla: Добавить "звезды" в сниппет Google

    Необходимо добавить функционал голосования в виде звезд для статей на сайте на Joomla. Звезды должны отображаться в сниппете Google и размещаться над модулем комментариев. Голосование только для статей в Альманахе, без вмешательства в товары. Требуется реализовать механизм, учитывающий посещаемость страниц для расчета рейтинга.

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Elasticsearch внедрить в проект, начать работу требуется сразу!

    $400

    Требуется внедрение Elasticsearch в проект на платформе Битрикс. Работа должна начаться немедленно. Бюджет составляет 400$, оплата по готовности выполненных работ. Ожидаются квалифицированные фрилансеры с опытом работы в веб-программировании и интеграции Elasticsearch.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад