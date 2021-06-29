Фронтенд доработки по сайту на YII

Необходимо добавить функционал голосования в виде звезд для статей на сайте на Joomla. Звезды должны отображаться в сниппете Google и размещаться над модулем комментариев. Голосование только для статей в Альманахе, без вмешательства в товары. Требуется реализовать механизм, учитывающий посещаемость страниц для расчета рейтинга.