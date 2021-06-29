Выполнить доработки и устранить баги

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки394 просмотра

Выполнить доработки на сайте brokrate.ru

ТЗ во вложении 

4 года назад
Maslenica
Дмитрий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

immrdimm
Дмитрий 
36 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
4 года назад
$50
2 дня
Escrow
Задание выполнено за 1 день. Все быстро и согласно ТЗ.
Как всегда всё отлично: адекватная задача, адекватная оплата

Заявки фрилансеров

Денис
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
107 отзывов
4 года назад
immrdimm
Дмитрий 
36 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
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