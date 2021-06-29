Добрый день.

Нужно доработать сайт, чтобы он быстро грузился и функционал работал без глюков.

Надо будет выполнить пункты ТЗ:

! 1. Настроить верхнее меню, при сжимании экрана оно начинает ломаться.

2. Оптимизировать изображения, чтоб уменьшить их размер

3. Исправить ошибки и предупреждения валидатора в HTML

4. Оптимизировать скорость загрузки сайта

! 5. Настроить поиск на сайте, то что сейчас глючит сильно.

6. Включить на сервере сжатие

7. Уменьшить время ответа сервера, чтобы оно составляло не более 0.2 секунды. Сервер ответил за 0.42 сек.

8. Настроить на сервере сжатие gzip

9. Включить кеширование статических файлов

10. Уменьшите время ответа сервера при открытии сайта с мобильных телефонов, чтобы оно составляло не более 0.2 секунды. Сервер ответил за 0.37 сек.

11. Сократить время выполнения кода Javascript

12. Сократить размер структуры DOM.

13. Использовать свойство CSS font-display, чтобы пользователи могли видеть текст во время загрузки веб-шрифтов.

! 14. Настройка правил генерации для мета-тегов Title, Description, h1.

Сайт https://e-ts.ru/

Тематика – строительная экспертиза.

Движок – ModX Revolution.