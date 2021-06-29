Требуется доработка веб-сайта с использованием Vue.js и Django. Задачи будут решаться поэтапно, оплата производится по мере выполнения каждой задачи. Необходимы знания Vue.js и Django для успешного выполнения работы.
ModX Revolution доработка сайта
Добрый день.
Нужно доработать сайт, чтобы он быстро грузился и функционал работал без глюков.
Надо будет выполнить пункты ТЗ:
! 1. Настроить верхнее меню, при сжимании экрана оно начинает ломаться.
2. Оптимизировать изображения, чтоб уменьшить их размер
3. Исправить ошибки и предупреждения валидатора в HTML
4. Оптимизировать скорость загрузки сайта
! 5. Настроить поиск на сайте, то что сейчас глючит сильно.
6. Включить на сервере сжатие
7. Уменьшить время ответа сервера, чтобы оно составляло не более 0.2 секунды. Сервер ответил за 0.42 сек.
8. Настроить на сервере сжатие gzip
9. Включить кеширование статических файлов
10. Уменьшите время ответа сервера при открытии сайта с мобильных телефонов, чтобы оно составляло не более 0.2 секунды. Сервер ответил за 0.37 сек.
11. Сократить время выполнения кода Javascript
12. Сократить размер структуры DOM.
13. Использовать свойство CSS font-display, чтобы пользователи могли видеть текст во время загрузки веб-шрифтов.
! 14. Настройка правил генерации для мета-тегов Title, Description, h1.
Сайт https://e-ts.ru/
Тематика – строительная экспертиза.
Движок – ModX Revolution.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $250
Требуется доработка модуля 'Тарифы для объявлений' на сайте недвижимости. Проект написан на PHP 7.1 с использованием шаблонизатора Smarty. Кандидатам будет предоставлено ТЗ для оценки. Обязательны навыки верстки. Оплата производится через ЮМани по факту выполнения.Закрыт4 года назад
Требуется разработать админку на ReactJS с двумя ролями: admin и support. Авторизация осуществляется через Метамаск. Администратор сможет создавать и изменять других пользователей. Опыт работы с web3 и аккуратность обязательны. Темплейт можно взять с CoreUI.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется программист для разработки чата на socket.io. Используйте Express и TypeScript для API, MongoDB для базы данных, а Angular 11 для клиентской части. Дизайн уже готов. Обратите внимание, что отклики от команд не принимаются.Закрыт4 года назад
- $30
Необходимо разработать функционал, который будет получать данные из календаря Outlook и возвращать массив с информацией о занятости пользователя. Используйте PHP или JavaScript для реализации. При отправке даты на сервер ожидается ответ с часовыми интервалами занятости. Обращение к документации Microsoft может быть полезным.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется настроить сквозную аналитику Яндекс Метрики для интернет-магазина. Необходимо выполнить интеграцию с Битрикс24 через API и настроить цели для корзины. Возможна работа с инструментом по ссылке.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $10
Необходимо реализовать передачу URL страницы в форму заказа звонка, созданную с помощью модуля WebForm на Drupal 9. Важно, чтобы в скрытом поле передавался URL страницы, где открылась форма, а не URL самой формы. Это позволит получать ссылку на страницу при просмотре результатов заявок.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо провести анализ скрипта PHP Ska Date на наличие уязвимостей. Ожидается оценка безопасности и выявление потенциальных проблем. Обеспечьте защиту и стабильность работы скрипта.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $450
Разработать графический интерфейс для визуализации рабочих смен и заданий, используя данные из API. Интерфейс должен адаптироваться к изменениям входных данных. Реализация проекта на Web React. Полное техническое задание будет предоставлено позже.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $100
Необходима интеграция интернет-магазина, разработанного на платформе OpenCart, с поставщиком через API. Ожидается реализация функционала в соответствии с инструкцией по API, предоставленной заказчиком.Закрыт4 года назад