Специалист по скриптам PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки510 просмотров

Есть скрипт PHP Ska Date - нужно проверить его на возможные уязвимости. Ну вы поняли.

PHP
4 года назад
bratka_panya
Павел 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад
Иван
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
4 года назад
Дмитрий
 
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
47 отзывов
4 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Визуализации рабочих смен для работников и заданий на них

    $450

    Разработать графический интерфейс для визуализации рабочих смен и заданий, используя данные из API. Интерфейс должен адаптироваться к изменениям входных данных. Реализация проекта на Web React. Полное техническое задание будет предоставлено позже.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Интеграция интернет магазин с поставщиком через АРI

    $100

    Необходима интеграция интернет-магазина, разработанного на платформе OpenCart, с поставщиком через API. Ожидается реализация функционала в соответствии с инструкцией по API, предоставленной заказчиком.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно сделать фид для яндекс маркета и озона (маркетплейс)

    Требуется разработка фида в insales для Яндекс Маркета и Ozon для интернет-магазина. Необходимо обеспечить корректную интеграцию и настройку фида для успешной работы на маркетплейсах.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Ajax обновление количества в миникорзине Opencart

    Требуется реализовать обновление количества товаров в миникорзине Opencart с помощью AJAX. В данный момент обновление работает только после перезагрузки страницы. Необходимо исправить эту проблему для улучшения пользовательского опыта.

    AJAXOpencart
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Программировать сайт на PHP

    Требуется внести изменения в код сайта на PHP. Необходимо изменить формы заявок с отправкой на почту, обновить личные кабинеты пользователей, разработать калькулятор по заданной формуле и реализовать загрузку файлов через FTP. Работа осуществляется по безопасной сделке.

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать дизайн статей и настроить WooCommerce

    Необходимо сверстать дизайн статей и настроить WooCommerce для интеграции карточек товара. Задача включает автоматическую генерацию содержания на основе заголовков и характеристик товара, возможность подтягивания данных из карточек товара в статьи и настройку визуальных элементов. Дизайны и макеты будут предоставлены после выбора исполнителя.

    WooCommerce
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Поменять заголовок сайта на Битриксе

    $21

    Необходимо изменить заголовок на сайте, работающем на Битриксе. Заголовок 'Виды деятельности' нужно заменить на 'Услуги и решения' на главной странице и в навигации. Предполагается, что задача займет не более часа. В случае сложности обсуждение возможно.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработка сайта на Wordpress

    Требуется доработка сайта на платформе Wordpress. Описание проблемы будет предоставлено заинтересованным исполнителям. Ищем специалиста с опытом работы с Wordpress для решения задачи.

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка фронтенда на Аngular, Angular Universal.

    Требуется доработка фронтенда на Angular 9 с возможным обновлением до новых версий. Основные задачи: оптимизация кода, уменьшение размера main.js, сокращение количества DOM-элементов, разбивка кода на файлы и настройка preloader. Опыт разработки e-commerce проектов будет преимуществом.

    Angular
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад