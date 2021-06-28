Разработать графический интерфейс для визуализации рабочих смен и заданий, используя данные из API. Интерфейс должен адаптироваться к изменениям входных данных. Реализация проекта на Web React. Полное техническое задание будет предоставлено позже.
Специалист по скриптам PHP
Есть скрипт PHP Ska Date - нужно проверить его на возможные уязвимости. Ну вы поняли.
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