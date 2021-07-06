Поменять заголовок сайта на Битриксе

$21
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок786 просмотров

Есть сайт https://rttec.ru/

Нужно поменять заголовок "Виды деятельности" на "Услуги и решения",  на главной и в навигации. Вызывается заголовок из какого-то компонента. Думаю задача на час работы максимум и расчитываю на адекватные предложения. Если все окажется сложнее обсудим.

4 года назад
toshidesign
Антон 
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4 года назад

Выбранный исполнитель

iKey
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онлайн
4 года назад
$21
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Escrow
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