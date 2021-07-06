Есть сайт https://rttec.ru/

Нужно поменять заголовок "Виды деятельности" на "Услуги и решения", на главной и в навигации. Вызывается заголовок из какого-то компонента. Думаю задача на час работы максимум и расчитываю на адекватные предложения. Если все окажется сложнее обсудим.