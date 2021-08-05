Интеграция верстки на CMS 1С-Битрикс

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  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка667 просмотров

Развернуть CMS и интегрировать готовую верстку по Техническому заданию.

4 года назад
infotaranstudio
Дмитрий 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

DP_Studio
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$500
14 дней
Escrow
Дмитрий хорошо справился с заданием. Для меня было важно что всегда был на связи и оперативно реагировал на комментарии.
Очень приятный в общении заказчик, только четко поставленные задачи,

Заявки фрилансеров

DP_Studio
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад

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