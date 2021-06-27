Разработайте консольный PHP скрипт, который будет проходить по всем файлам в указанной папке и выполнять поиск/замену некорректных ссылок. Скрипт должен поддерживать конфигурационный файл для указания расширений файлов и доменов-исключений. После работы создается лог удаленных ссылок.
Нужен парсинг некоторых категорий сайта с перепаршиванием раз в день
Добрый день. У нас сайт на opencart 3.0 нам нужна программа, которая будет добавлять на сайт товары европейского донора с машинным переводом и потом убирать размеры или цвета, когда их не будет. Важно, чтобы товары добавлялись с фильтрами - размер, цвет, бренд и т.д. Сколько будет стоить такая работа?
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