Нужен парсинг некоторых категорий сайта с перепаршиванием раз в день

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок2106 просмотров

Добрый день. У нас сайт на opencart 3.0 нам нужна программа, которая будет добавлять на сайт товары европейского донора с машинным переводом и потом убирать размеры или цвета, когда их не будет. Важно, чтобы товары добавлялись с фильтрами - размер, цвет, бренд и т.д. Сколько будет стоить такая работа?

Opencart
4 года назад
elenadem
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