Добрый день. У нас сайт на opencart 3.0 нам нужна программа, которая будет добавлять на сайт товары европейского донора с машинным переводом и потом убирать размеры или цвета, когда их не будет. Важно, чтобы товары добавлялись с фильтрами - размер, цвет, бренд и т.д. Сколько будет стоить такая работа?