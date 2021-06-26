Мелкие доработки сайта на Laravel

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки511 просмотров

Всем привет, есть сайт mysale.kz нужно настроить отправку уведомлений при заказе, админу приходят а покупателям нет, настроить ssl сертификат, настройка генерацию файла sitemap.xml

Laravel
4 года назад
Savchenko-M
Савченко 
38 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
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Алексей
 
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Армен
 
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