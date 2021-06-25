Js для кредитного калькулятора

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Закрыт8 заявок1367 просмотров

Есть кредитный калькулятор на js со всеми нужными инпутами.

В нем в отдельном input на основании введённых данных надо вывести эффективную процентную ставку. Она же XIRR. 

Эта функция правильно реализована в Excell. 

JavaScript
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mixfightpride
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