Требуется разработать модуль для Shopify

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка793 просмотра

Требуется разработать модуль для Shopify, с помощью которого, мы сможем взаимодействовать с нашим сервисом через REST API

ТЗ на разработку прилагаю

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Shopify
4 года назад
tevik
Денис 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад