Два калькулятора для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки722 просмотра

Нужно сделать два калькулятора для сайта. Описание калькуляторов по ссылкам ниже.

Также нужно будет разместить эти калькуляторы на сайте (сайт на вордпресс).

Указывайте стоимость и сроки работы.

Siding calculator - https://docs.google.com/document/d/1RKk4x7fJDVGnZciR8FNhwt97yfjcRT6M-1tB4jBX8Oc/edit?usp=sharing

Fence Calculator - https://docs.google.com/document/d/1uqbFbepdO4pK0ZS1GfnOgFeDAyeeo99fGJj4coMXWHU/edit?usp=sharing

WordPress
4 года назад
danil3000
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Эрик
 
41 год
16 лет в сервисе
Был
19 дней назад
52 отзыва
4 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
4 года назад
Артур
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов(-1)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • PHP разработчик на удаленку (частичная занятость)

    $1500

    В небольшую компанию требуется PHP разработчик с опытом от 2 лет. Идеально, если вы FullStack (PHP+JS). Задачи включают разработку нового функционала на Laravel и доработку модулей для Joomla. Укажите желаемый рейт и время, которое готовы уделять работе. Минимальные требования: PHP 5.6-7.x, MySQL, GIT, Docker. Возможность заработка до 1500$/месяц.

    CSSDockerGitHTMLJavaScript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Wordpress - не запускается по крону импорт wpallimport

    Требуется решение проблемы с автоматическим запуском импорта WP All Import по крону в WordPress. Импорт работает вручную через браузер, но не срабатывает автоматически. Хостер подтвердил корректность настроек крона. Необходимо разобраться в причинах и устранить проблему.

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Допилить в WooCommerce страницу оформления заказа с выбором ресторана

    Необходимо доработать страницу оформления заказа в WooCommerce для WordPress. Требуется сделать выбор ресторана обязательным с использованием чекбокса или селекта и настроить автозаполнение адреса электронной почты в зависимости от выбора ресторана.

    WooCommerceWordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Новый блок на сайте на YII

    Необходимо разработать блок 'Где купить' на действующем сайте на YII. Блок будет содержать логотипы партнеров с переходом на их сайты, размещенные по 3-4 в ряд. Пагинация не требуется. Ожидаются предложения по стоимости и срокам выполнения.

    Yii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Воостановить корректную работу скриптов и работу выгрузок на маркетпле

    Необходимо восстановить корректную работу скриптов и выгрузок для маркетплейсов на платформе VamShop, XT Commerce. Проблемы возникли после обновлений PHP или нехватки места на сервере. Пример ошибки: зависание формы 'Купить в 1 клик'. Требуется анализ и устранение неисправностей.

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен back-end разработчик для создания простой админки.

    $140

    Требуется back-end разработчик для создания простой админки с интеграцией существующей базы данных MySQL. Необходимо создать удобные поля для редактирования и добавления данных. Предпочтительные технологии: Yii, Laravel, Vue. Интересуют только фрилансеры с опытом создания админ-панелей. Бюджет ограничен, форма оплаты безопасная сделка или по факту.

    BootstrapLaravelMySQLVue.jsYii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработка сайта

    Требуется доработка сайта на базе Python Django с задачей синхронизации данных с 1С. Необходима интеграция для эффективного взаимодействия между системами. Подробности обсуждаются в личном сообщении.

    DjangoPython
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать платформу

    Требуется разработка платформы для проведения онлайн-уроков с функциями видеоконференций и плагинами для учебного процесса. Используемые технологии: Angular, React, WebRTC для фронтенда, бэкенд не выбран. Уровень разработчика - Senior. Оплата по договоренности с официальным оформлением.

    Angular
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Оптимизировать работу сайтов (WP + серверная часть)

    Задача заключается в оптимизации работы 24 сайтов на WordPress, размещенных на виртуальном сервере. Требуется снизить нагрузку на сервер и ускорить загрузку страниц, которая составляет более 7 секунд. Ищем профессионала, который предложит решения для повышения производительности и устранения проблем, вызванных роботами Яндекса.

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад