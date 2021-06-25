В небольшую компанию требуется PHP разработчик с опытом от 2 лет. Идеально, если вы FullStack (PHP+JS). Задачи включают разработку нового функционала на Laravel и доработку модулей для Joomla. Укажите желаемый рейт и время, которое готовы уделять работе. Минимальные требования: PHP 5.6-7.x, MySQL, GIT, Docker. Возможность заработка до 1500$/месяц.