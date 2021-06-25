Требуется удалить анимацию из PHP-скрипта чекера, который использует jQuery для отображения результатов проверки и запуска. Подробности будут предоставлены в личной переписке.
Wordpress - не запускается по крону импорт wpallimport
- сам импорт точно корректно настроен. Запуск команды старта импорта в ручную - через строку браузера импорт запускает.
- хостер говорит что задание крон настроено корректно (ошибок быть не может)
- но задание не стартует по крону. Т.е. само задание крона проходит корректно, а вот сам импорт не запускается.
Версия wpallimport Версия 4.6.5
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