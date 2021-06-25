- сам импорт точно корректно настроен. Запуск команды старта импорта в ручную - через строку браузера импорт запускает.

- хостер говорит что задание крон настроено корректно (ошибок быть не может)

- но задание не стартует по крону. Т.е. само задание крона проходит корректно, а вот сам импорт не запускается.

Версия wpallimport Версия 4.6.5