Wordpress - не запускается по крону импорт wpallimport

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Закрыт1 заявка1119 просмотров

 -  сам импорт точно корректно настроен. Запуск команды старта импорта в ручную - через строку браузера импорт запускает. 

 - хостер говорит что задание крон настроено корректно (ошибок быть не может)

 - но задание не стартует по крону. Т.е. само задание крона проходит корректно, а вот сам импорт не запускается. 

Версия wpallimport Версия 4.6.5

WordPress
4 года назад
nniikkhhii
Никита 
43 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
4 года назад

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