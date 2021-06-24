Требуется сверстать 3 страницы на Vue 3 с изолированной логикой и стилями, выделенными в компоненты. Компоненты должны быть интегрированы в Storybook. Необходима реализация двух палитр цветов для ночного и дневного режимов с использованием SCSS переменных. Работа с API должна быть оформлена через заглушки. Прототип доступен в Adobe XD.
Доработка сайта
Здравствуйте, нужна доработка сайта Python Django, нужно синхронизировать 1С с сайтом, за подробностями в личном сообщении.
Заявки фрилансеров
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