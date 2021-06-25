Программист Python

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки717 просмотров

Наша компания:

  • первая в Карелии инновационная производственная компания;
  • 8 лет опыта в разработке, производстве и эксплуатации энергосберегающих светотехнических систем;
  • победитель регионального конкурса "Экспортёр года - 2019" в номинации "Прорыв года".
Мы занимаемся подготовкой и реализацией энергосервисных проектов, разработкой программного обеспечения в области Умных городов, разработкой и производством автоматизированных линий для сборки светотехнических

Внутри компании есть свой ИТ отдел, который занимается разработкой и развитием внутренних ИТ продуктов - система управления производством и система АСУНО.

Мы используем: Python 3, PostgreSQL, aiopg, asyncpg, Flask, Aiohttp, FastAPI, pytest, Swagger.

Ценим сотрудников которые хотят участвовать в процессе разработки и вносят свои предложения.

Обязанности:

  • Расширение функциональности приложения управления производством (ERP);
  • Разработка и поддержка автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО);
  • Разработка внутренних программных продуктов для компании;
Требования:
  • Опыт разработки от 1 года (будем ждать ваши ссылки на код)
  • Знания языка Python 3, умение писать читабельный код
  • Понимание основ и принципов ООП и ФП
  • Знание основ SQL баз данных. Мы используем PostgreSQL
  • Понимание принципов работы HTTP, REST-API, DNS
  • Навыки работы с git, в системах на основе Linux
  • Желание изучать новые предметные области, умение самостоятельно анализировать и решать проблемы.
Будет плюсом, но не обязательно:

  • Опыт работы с системами мониторинга
  • Опыт написание тестов (unit, e2e)
  • Опыт работы с системами непрерывной интеграции
Условия:

  • Своевременная выплата заработной платы, увеличение з/п по результатам работы.
  • Возможность работать полностью удалённо.
  • Гибкий график работы: с 9 до 18:00 или с 10 до 19:00
  • Дружный и отзывчивый коллектив, неформальная и демократичная атмосфера.
  • Возможность создания собственных проектов.
FastAPIFlaskGitLinuxPostgreSQLPythonSQL
4 года назад
Anna_Matsegora
Анна 
35 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

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