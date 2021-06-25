Требуется разработка плагина для WordPress, который позволит показывать различный контент в зависимости от IP-адресов пользователей. Плагин должен поддерживать ввод диапазонов IP и возможность задания двух описаний и мета-тегов для записей, страниц и рубрик. Указать стоимость и сроки как для индивидуального решения, так и для универсального плагина для всех сайтов на WP.