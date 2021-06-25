Требуется разработка маркетплейса на самописном движке. Необходимы страницы: главная, магазин/бренд, карточка товара и поиск по карте. Пользователи будут вести к телеграм или вацап боту. Также нужен личный кабинет для продавцов с возможностью управления магазином и товарами. Обсуждение дополнительных страниц и примерной стоимости работы.
Программист Python
Наша компания:
- первая в Карелии инновационная производственная компания;
- 8 лет опыта в разработке, производстве и эксплуатации энергосберегающих светотехнических систем;
- победитель регионального конкурса "Экспортёр года - 2019" в номинации "Прорыв года".
Внутри компании есть свой ИТ отдел, который занимается разработкой и развитием внутренних ИТ продуктов - система управления производством и система АСУНО.
Мы используем: Python 3, PostgreSQL, aiopg, asyncpg, Flask, Aiohttp, FastAPI, pytest, Swagger.
Ценим сотрудников которые хотят участвовать в процессе разработки и вносят свои предложения.
Обязанности:
- Расширение функциональности приложения управления производством (ERP);
- Разработка и поддержка автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО);
- Разработка внутренних программных продуктов для компании;
- Опыт разработки от 1 года (будем ждать ваши ссылки на код)
- Знания языка Python 3, умение писать читабельный код
- Понимание основ и принципов ООП и ФП
- Знание основ SQL баз данных. Мы используем PostgreSQL
- Понимание принципов работы HTTP, REST-API, DNS
- Навыки работы с git, в системах на основе Linux
- Желание изучать новые предметные области, умение самостоятельно анализировать и решать проблемы.
- Опыт работы с системами мониторинга
- Опыт написание тестов (unit, e2e)
- Опыт работы с системами непрерывной интеграции
- Своевременная выплата заработной платы, увеличение з/п по результатам работы.
- Возможность работать полностью удалённо.
- Гибкий график работы: с 9 до 18:00 или с 10 до 19:00
- Дружный и отзывчивый коллектив, неформальная и демократичная атмосфера.
- Возможность создания собственных проектов.
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