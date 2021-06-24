Доработать функционал на 1С Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки541 просмотр

День добрый. Есть сайт https://eskimoplaza.ru/ написанный на 1С-Битрикс необходимо провести следующие доработки: 

  • Необходимо реализовать систему бронирования корта по дате и времени
  • Реализовать возможность продавать сопутствующие товары (аренда ракеток, мячей, ит.д)
  • Подключить онлайн оплату.
  • Настроить работу личного кабинета покупателя, возможность продлевать время аренды, видеть оплаченные счета, возможность привязать способ оплаты, получать сообщения от менеджера.
  • Реализовать рабочее место менеджера который будет работать с календарем, смотреть какие даты и какое время забронировано, кем забронировано, возможность подтвердить заказ, проверить оплату, выписать пропуск, написать сообщение клиенту. и.т.д
На данный момент есть форма с Битрикс24 которая нас не устраивает. Нужно реализовать весь функционал на стороне сайта. https://eskimoplaza.ru/bronirovanie-tennisnogo-korta/
4 года назад
guest_16239946130662
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