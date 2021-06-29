Требуется разработать веб-приложение, позволяющее пользователям собирать модели одежды на манекене, используя различные части. Аналогично существующим приложениям, задача включает реализацию удобного интерфейса и функционала для создания уникальных дизайнов.
Подключение оплаты на сайте, самописная CMS на php!
Привет, всем, нужно подключить и протестировать платежный шлюз. Сайт на php, у сайта есть своя админ панель. Меня интересую сроки и сумма за работу. Желательно подавать заявку тем у кого есть опыт в подключениях оплаты для сайтов. Вот ссылка на провайдера. https://unitpay.ru/
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