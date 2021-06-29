Подключение оплаты на сайте, самописная CMS на php!

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка125 просмотров

Привет, всем, нужно подключить и протестировать платежный шлюз. Сайт на php, у сайта есть своя админ панель. Меня интересую сроки и сумма за работу. Желательно подавать заявку тем у кого есть опыт в подключениях оплаты для сайтов. Вот ссылка на провайдера. https://unitpay.ru/

PHP
4 года назад
Mitya1987
Дмитрий 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

markosov_develop
Олег 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$85
3 дня
Escrow
Лучший из лучших программистов из мне известных. Подключил оплату от unitpay на самопиской CMS. Буду продолжать сотрудничество. Рекомендую тем у кого не стандартные проекты в сети интернет.
Всё хорошо! Заказчик лёгок в общении и разбирается в программировании! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

markosov_develop
Олег 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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