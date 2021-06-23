Разработать платформу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки732 просмотра

На стадии завершения проектирования платформа для проведения онлайн уроков и не только. Для первого рабочего прототипа уделено время 8 месяцев и соответственно работа на постоянной основе. Язык на которой будет разрабатываться платформа (frond end - angular, react, webRTC) (back-end - не выбрано) уровень Senior. Система hiload, О платформе кратко - платформа содержит функции видео конференций различного типа, плагины увеличивающие возможности платформы собственной разработки и инструменты для учебного процесса. Платформа сразу скажу не для только видео конференций или Lms более подробная информация в личном общении.

Более подробная информация в личном общении

Оплата по договоренности + официальное договоренности и соглашение со стартап компанией

Angular
4 года назад
rufatux
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
4 года назад

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