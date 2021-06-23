4 отдельных ТЗ

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок81 просмотр
  • Исправить Каноникал для страницы https://rabota.avrika.co.il/job/
  • Настроить Пагинацию на сайте таким образом, чтобы описание категорий выводилось только на первой странице
  • Исправить Микроразметку на страницах вакансий (теги DatePosted и JobLocation)
  • Убрать ссылки: ссылки на ?display=list и ?display=grid со страниц вакансий, на других типах страниц добавить к ним тег nofollow
По окончании работы объяснить что сделано
4 года назад
sofer770
Ида 
19 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров