Требуется разработать веб-приложение, позволяющее пользователям собирать модели одежды на манекене, используя различные части. Аналогично существующим приложениям, задача включает реализацию удобного интерфейса и функционала для создания уникальных дизайнов.
[php] получение лидов из facebook leads
Напишите пожалуйста в отклике стоимость и срок
Нужен скрипт на php для получения новых лидов из facebook leads (используя php facebook sdk)
1. Человек на странице авторизуется через facebook, дает права на ads_management и manage_page
2. Добавляем функционал получения новых лидов (в скрипте просто складывать все лиды в файл, как только пришел новый лид, через webhook или другое событие о новом лиде)
- там выбирается форма из которой необходимо получать лиды
-- В итоге нужно чтобы можно было добавлять обработчик лидов на несколько форм, если у человека несколько форм сбора лидов в facebook
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Если знаете и можете повторить функционал для VK и myTarget - за дополнительные деньги - будет отлично
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