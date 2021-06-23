[php] получение лидов из facebook leads

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Закрытнет заявок772 просмотра

Напишите пожалуйста в отклике стоимость и срок

Нужен скрипт на php для получения новых лидов из facebook leads (используя php facebook sdk)

1. Человек на странице авторизуется через facebook, дает права на ads_management и manage_page

2. Добавляем функционал получения новых лидов (в скрипте просто складывать все лиды в файл, как только пришел новый лид, через webhook или другое событие о новом лиде)

- там выбирается форма из которой необходимо получать лиды

-- В итоге нужно чтобы можно было добавлять обработчик лидов на несколько форм, если у человека несколько форм сбора лидов в facebook

--

Если знаете и можете повторить функционал для VK и myTarget - за дополнительные деньги - будет отлично

PHP
4 года назад
guest_16244640300863
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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