Требуется разработать веб-приложение, позволяющее пользователям собирать модели одежды на манекене, используя различные части. Аналогично существующим приложениям, задача включает реализацию удобного интерфейса и функционала для создания уникальных дизайнов.
Бот для сервера в Дискорде
- модерация(баны, кики, муты и т. д).
- создания приватных комнат.
- Создание собственной экономики.
5.свою систему уровней, таблицу лидеров и награды за активность.
6.различные простые игры.
7.Система голосования для сенаторов(самое важное).
Проект очень интересный, потому что бот будет взаимодействовать с людьми, сервер очень необычный с большим комюнити и интеллектуальной направленностью, так же многие решения будут приниматься за счёт голосования регулируемое и созданное ботом по команде (как в республиканском древнем Риме)https://discord.gg/eeN2M7X482
Заявки фрилансеров
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