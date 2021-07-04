Drupal 9. Поле "Изображение". Поддержка .svg и .webp помимо .jpg, .png

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка859 просмотров

Здравствуйте! Есть задача, которую мне нужно решить. Сайт на Drupal 9. Мне нужно, чтобы стандартный тип поля "Изображение" принимал файлы с расширениями png, gif, jpg, jpeg, svg, webp, т.е. чтобы наравне с jpg-файлами можно было загружать svg и webp.

На данный момент нашёл решение для .svg-файлов. Это модули Svg Image и SVG Formatter. Есть решения и для webp, но в этом случае приходится выбирать виджет - либо svg, либо webp, а мне нужно, чтобы одно поле работало со всеми форматами сразу.

У меня есть готовые .webp и svg-файлы, которые нужно загрузить в поле "Изображение". Возможно я просто не разобрался в этих модулях. Возможно не нашёл нужных модулей. Возможно нужна разработка собственного модуля.

Сколько будет стоить решение данной задачи? Можно ответить ориентировочно, но лучше точно.

Заранее спасибо за ответ.

Drupal
4 года назад
misterpronin
Андрей 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

petrklyukin
Петр 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$15
10 дней
Escrow
Всё на высшем уровне! Рекомендую всем к сотрудничеству!
Благодарю за интересную задачу. Замечательный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

petrklyukin
Петр 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад

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