Требуется разработать веб-приложение, позволяющее пользователям собирать модели одежды на манекене, используя различные части. Аналогично существующим приложениям, задача включает реализацию удобного интерфейса и функционала для создания уникальных дизайнов.
Drupal 9. Поле "Изображение". Поддержка .svg и .webp помимо .jpg, .png
Здравствуйте! Есть задача, которую мне нужно решить. Сайт на Drupal 9. Мне нужно, чтобы стандартный тип поля "Изображение" принимал файлы с расширениями png, gif, jpg, jpeg, svg, webp, т.е. чтобы наравне с jpg-файлами можно было загружать svg и webp.
На данный момент нашёл решение для .svg-файлов. Это модули Svg Image и SVG Formatter. Есть решения и для webp, но в этом случае приходится выбирать виджет - либо svg, либо webp, а мне нужно, чтобы одно поле работало со всеми форматами сразу.
У меня есть готовые .webp и svg-файлы, которые нужно загрузить в поле "Изображение". Возможно я просто не разобрался в этих модулях. Возможно не нашёл нужных модулей. Возможно нужна разработка собственного модуля.
Сколько будет стоить решение данной задачи? Можно ответить ориентировочно, но лучше точно.
Заранее спасибо за ответ.
Выбранный исполнитель
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