Планирование. Архитектура. Разработка веб-приложений.
Навыки
- HTML, CSS, Sass/Less, Gulp/Grunt, XML, Apache,
- Git/Svn, JavaScript, jQuery, React js, Next js, Nginx,
- Vue js, PHP, Java, MySql, Node, Ajax, Docker
- ООП, UML,
- MVC, SOLID,
- TDD
- Laravel, Symfony, Yii, Spring
- PHPShop, Drupal, OpenCart, Joomla,
- MODx, WordPress, phpBB
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$110
10 баллов
4 года назад
Все супер. Очень довольны. Оперативно и качественно.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Очень интересные задачи. Рекомендую к сотрудничеству!
$30
10 баллов
4 года назад
DockerMySQLPHPSymfony
Петр отличный исполнитель, справился с задачей, которую не смогли решить до него несколько человек. Очень рад знакомству и рассчитываю на долгосрочное сотрудничество!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Приятный в общении. Интересные задачи. Рекомендую к сотрудничеству.
$15
10 баллов
4 года назад
Drupal
Всё на высшем уровне! Рекомендую всем к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Благодарю за интересную задачу. Замечательный заказчик. Рекомендую.
Веб-программирование
3 отзыва
$10/час
от 1 часа
нет рейтинга