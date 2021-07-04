petrklyukin

Петр petrklyukin

 
38 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
25 дней назад
Планирование. Архитектура. Разработка веб-приложений.

Навыки

  • HTML, CSS, Sass/Less, Gulp/Grunt, XML, Apache,
  • Git/Svn, JavaScript, jQuery, React js, Next js, Nginx,
  • Vue js, PHP, Java, MySql, Node, Ajax, Docker
Техники

  • ООП, UML,
  • MVC, SOLID,
  • TDD
Интегрированные системы

  • Laravel, Symfony, Yii, Spring
Системы управления сайтом

  • PHPShop, Drupal, OpenCart, Joomla,
  • MODx, WordPress, phpBB
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процент рекомендаций
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Отзывы заказчиков

absolutus
Алекс 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$110
10 баллов
4 года назад
Фронтенд работы
Все супер. Очень довольны. Оперативно и качественно.
Замечательный заказчик. Очень интересные задачи. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
pozitivist
41 год
12 лет в сервисе
Был
день назад
$30
10 баллов
4 года назад
Доработка сайта на Symfony
DockerMySQLPHPSymfony
Петр отличный исполнитель, справился с задачей, которую не смогли решить до него несколько человек. Очень рад знакомству и рассчитываю на долгосрочное сотрудничество!
Отличный заказчик. Приятный в общении. Интересные задачи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
misterpronin
Андрей 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Drupal 9. Поле "Изображение". Поддержка .svg и .webp помимо .jpg, .png
Drupal
Всё на высшем уровне! Рекомендую всем к сотрудничеству!
Благодарю за интересную задачу. Замечательный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва
$10/час
от 1 часа
нет рейтинга