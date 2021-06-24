Требуется разработать веб-приложение, позволяющее пользователям собирать модели одежды на манекене, используя различные части. Аналогично существующим приложениям, задача включает реализацию удобного интерфейса и функционала для создания уникальных дизайнов.
Правки по сайту Modx
1.Укр версия сайта (babel уже стоит, но не настроен до конца ) страницы перевода есть
2. Настроить способы доставка , самовывоз , новая почта
3. Мелкие правки по сайту (4-5)
Задача срочная , сроки 2-3 дня
Только для исполнителей с отзывами
Заявки фрилансеров
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