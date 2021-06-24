Привет, нужен бот для дискорд сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок139 просмотров
  • модерация(баны, кики, муты и т. д).
  • создания приватных комнат.
  • Создание собственной экономики.
4.Сообщение о входе и выходе новых участников, добавление начальных ролей.

5.свою систему уровней, таблицу лидеров и награды за активность.

6.различные простые игры.

7.Система голосования для сенаторов(самое важное).

Проект очень интересный, потому что бот будет взаимодействовать с людьми, сервер очень не обычный с большим комюнити и интеллектуальной направленностью, так же многие решения будут приниматься за счёт голосования регулируемое и созданное ботом по команде (как в республиканском древнем Риме)https://discord.gg/eeN2M7X482

4 года назад
guest_16244775227898
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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