модерация(баны, кики, муты и т. д).

создания приватных комнат.

Создание собственной экономики.

4.Сообщение о входе и выходе новых участников, добавление начальных ролей.

5.свою систему уровней, таблицу лидеров и награды за активность.

6.различные простые игры.

7.Система голосования для сенаторов(самое важное).

Проект очень интересный, потому что бот будет взаимодействовать с людьми, сервер очень не обычный с большим комюнити и интеллектуальной направленностью, так же многие решения будут приниматься за счёт голосования регулируемое и созданное ботом по команде (как в республиканском древнем Риме)https://discord.gg/eeN2M7X482