Требуется разработка плагина для WordPress, который позволит показывать различный контент в зависимости от IP-адресов пользователей. Плагин должен поддерживать ввод диапазонов IP и возможность задания двух описаний и мета-тегов для записей, страниц и рубрик. Указать стоимость и сроки как для индивидуального решения, так и для универсального плагина для всех сайтов на WP.
Разработка отчетов для сайта общественного транспорта
Для сайта об общественном транспорте города требуется разработка программной части для создание отчетов обращений граждан. Более подробное задание привожу ниже. Указывайте стоимость работы.
Заявки фрилансеров
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