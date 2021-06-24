Необходимо разработать маркетплейс, на самописном движке(желательно не на языке Phyton, дизайн и верстка не требуется), пример скину в лс. По страницам:

- Главная

- Страница магазина/бренда

- Карточка товара

- Поиск магазинов по карте

На нашем сайте не будет корзины и кнопки “Купить”, вместо этого мы ведем пользователя к телеграм либо вацап боту.

Также будет ЛК, в котором продавец может создать магазин либо бренд + ведение магазина (добавить/удалить товар, добавить/удалить магазин).

Возможно, будут несколько внутренних стр: о нас, доставка, как заказать и т.д.( это обсудим отдельно)

Хотелось бы узнать примерный просчет работы (время, стоимость).

Если сработаемся, ещё будет проект на разработку приложения маркетплейса.