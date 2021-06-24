Back - end разработка маркетплейса

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок651 просмотр

Необходимо разработать маркетплейс, на самописном движке(желательно не на языке Phyton, дизайн и верстка не требуется), пример скину в лс. По страницам:

- Главная

- Страница магазина/бренда

- Карточка товара

- Поиск магазинов по карте

На нашем сайте не будет корзины и кнопки “Купить”, вместо этого мы ведем пользователя к телеграм либо вацап боту.

Также будет ЛК, в котором продавец может создать магазин либо бренд + ведение магазина (добавить/удалить товар, добавить/удалить магазин).

Возможно, будут несколько внутренних стр: о нас, доставка, как заказать и т.д.( это обсудим отдельно)

Хотелось бы узнать примерный просчет работы (время, стоимость).

Если сработаемся, ещё будет проект на разработку приложения маркетплейса.

4 года назад
artemus2
Усачёв 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Эрик
 
41 год
16 лет в сервисе
Был
19 дней назад
52 отзыва
4 года назад
Олег
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Илья
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
онлайн
61 отзыв
4 года назад
Кирилл
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
30 минут назад
27 отзывов
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
287 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Денис
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
107 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Калькуляторы для сайта

    Требуется разработка двух калькуляторов для сайта на WordPress согласно описанию в приложенном файле. Необходимо разместить их на сайте. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Плагин подмены контента для WP (wordpress)

    Требуется разработка плагина для WordPress, который позволит показывать различный контент в зависимости от IP-адресов пользователей. Плагин должен поддерживать ввод диапазонов IP и возможность задания двух описаний и мета-тегов для записей, страниц и рубрик. Указать стоимость и сроки как для индивидуального решения, так и для универсального плагина для всех сайтов на WP.

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Копия сайта + синхронизация товаров XML

    Требуется создать копию сайта hometarget.es на платформе WordPress с изменением языка на русский. Используйте технический перевод. Также необходима помощь с синхронизацией товаров через XML. Укажите стоимость и сроки выполнения.

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать функционал на 1С Битрикс

    Требуется доработка функционала сайта на 1С-Битрикс. Реализовать систему бронирования корта, продажу сопутствующих товаров, подключить онлайн-оплату, настроить личный кабинет покупателя и рабочее место для менеджера. Все изменения должны быть выполнены на стороне сайта.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Правки по сайту Modx

    $100

    Необходимо выполнить правки на сайте Modx. Задача включает доработку украинской версии сайта, настройку способов доставки (самовывоз, новая почта) и 4-5 мелких правок. Срок выполнения — 2-3 дня. Предпочтение отдается исполнителям с отзывами.

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Бот для сервера в Дискорде

    Разработайте бота для Discord, который будет включать функции модерации (баны, кики, муты), создание приватных комнат и экономическую систему. Также необходима система уровней, таблица лидеров, награды за активность и различные простые игры. Важной частью является система голосования для сенаторов, что сделает взаимодействие с участниками уникальным и интересным.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад