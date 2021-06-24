Требуется разработка двух калькуляторов для сайта на WordPress согласно описанию в приложенном файле. Необходимо разместить их на сайте. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.
Back - end разработка маркетплейса
Необходимо разработать маркетплейс, на самописном движке(желательно не на языке Phyton, дизайн и верстка не требуется), пример скину в лс. По страницам:
- Главная
- Страница магазина/бренда
- Карточка товара
- Поиск магазинов по карте
На нашем сайте не будет корзины и кнопки “Купить”, вместо этого мы ведем пользователя к телеграм либо вацап боту.
Также будет ЛК, в котором продавец может создать магазин либо бренд + ведение магазина (добавить/удалить товар, добавить/удалить магазин).
Возможно, будут несколько внутренних стр: о нас, доставка, как заказать и т.д.( это обсудим отдельно)
Хотелось бы узнать примерный просчет работы (время, стоимость).
Если сработаемся, ещё будет проект на разработку приложения маркетплейса.
Заявки фрилансеров
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