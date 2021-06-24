Калькуляторы для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки808 просмотров

Нужно сделать два калькулятора для сайта по описанию в файле во вложении.

Также нужно будет разместить эти калькуляторы на сайте (сайт на вордпресс).

Указывайте стоимость и сроки работы.

WordPress
4 года назад
danil3000
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