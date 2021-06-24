Требуется разработка двух калькуляторов для сайта на WordPress согласно описанию в приложенном файле. Необходимо разместить их на сайте. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.
Решить проблему с отображением заголовков в письмах
Решить проблему с отображением заголовков в письмах
ТЗ по ссылке
https://docs.google.com/document/d/1_h7ipE0hckd_X2C0zEEsMWayzfBYgvVKWRWEy1qbcOE/edit
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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