Решить проблему с отображением заголовков в письмах

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка122 просмотра

Решить проблему с отображением заголовков в письмах

ТЗ по ссылке

https://docs.google.com/document/d/1_h7ipE0hckd_X2C0zEEsMWayzfBYgvVKWRWEy1qbcOE/edit

4 года назад
nikitishin
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DenDevin
40 лет
9 лет в сервисе
Был
36 минут назад
4 года назад
$30
1 день
Работа была выполнена в полном объеме и в указанный срок. Все пожелания были выполнены. Я доволен проделанной работой. Рекомендую
Дмитрий - ответственный заказчик, с которым приятно работать! При работе с Дмитрием хорошо слаживается коммуникация, он всегда вносит адекватные правки и предложения. Также удивило то, что человек сам оплатил работу без напоминаний, что бывает очень редко. С удовольствием поработаю с Дмитрием еще на других проектах!

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DenDevin
40 лет
9 лет в сервисе
Был
36 минут назад
4 года назад
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