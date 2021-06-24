На стадии завершения проектирования платформа для проведения онлайн уроков и не только. Для первого рабочего прототипа уделено время 8 месяцев и соответственно работа на постоянной основе. Язык на которой будет разрабатываться платформа (frond end - angular, react, webRTC) (back-end - не выбрано) уровень Senior. Система hiload, О платформе кратко - платформа содержит функции видео конференций различного типа, плагины увеличивающие возможности платформы собственной разработки и инструменты для учебного процесса. Платформа сразу скажу не для только видео конференций или Lms более подробная информация в личном общении.

Более подробная информация в личном общении

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