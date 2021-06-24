Переделать фильтр на сайте

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Закрыт2 заявки638 просмотров

Нужно переделать фильтр на сайте twoya-kuhnya.ru , чтобы формировал правильно смежные урлы

4 года назад
Max-i-mus
Максим 
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Был
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Заявки фрилансеров

Абзал
 
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