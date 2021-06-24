Ищем программиста Python для расширения функциональности ERP-системы и разработки автоматизированных систем. Требуется опыт от 1 года, знание Python 3 и SQL, работа с git. Условия: удаленная работа, гибкий график, своевременная оплата. Присоединяйтесь к дружному коллективу!
Настроить ответ сервера last modified if modified since на 1С Bitrix
Сервер: nginx + php fpm
На самом битриксе включен композитный кеш.
Требуется настроить корректную отдачу заголовков last modified if modified since
То-есть даты должны соответствовать
https://i.imgur.com/58k537r.png
Пишите пожалуйста если у вас уже есть опыт подобной настройки на битриксе.
Предлагайте свои цены.
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