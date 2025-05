Сервер: nginx + php fpm

На самом битриксе включен композитный кеш.

Требуется настроить корректную отдачу заголовков last modified if modified since

То-есть даты должны соответствовать

https://i.imgur.com/58k537r.png

Пишите пожалуйста если у вас уже есть опыт подобной настройки на битриксе.

Предлагайте свои цены.