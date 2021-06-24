Настроить ответ сервера last modified if modified since на 1С Bitrix

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки766 просмотров

Сервер: nginx + php fpm

На самом битриксе включен композитный кеш.

Требуется настроить корректную отдачу заголовков last modified if modified since

То-есть даты должны соответствовать

https://i.imgur.com/58k537r.png

Пишите пожалуйста если у вас уже есть опыт подобной настройки на битриксе.

Предлагайте свои цены.

NginxPHP
4 года назад
IT-Vbg
Юрий 
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