Многопоточный авторегистратор Facebook аккаунтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка863 просмотра

Необходимо создать многопоточный авторегистратор Facebook аккаунтов используя браузер Multilogin, Selenium and Puppeteer.Генерация профилей в браузере, нагул куки за пределами FB, регистрация аккаунтов,заполнение данных, включение 2FA, создание FP - заполнение полей и тд и тп. вплоть до создание рекламного кабинета, с возможностью настраивать последовательность действий. whatsupp business, создание БМ. Работа с популярными SMS сервисами по API, поддержка прокси и возможности их смены по линку.Рассмотрим возможность покупки готового софта под ключ, с доведением до наших требований.Бюджет по договоренности

Selenium
4 года назад
guest_16237611167841
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
31 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Программист Python

    Ищем программиста Python для расширения функциональности ERP-системы и разработки автоматизированных систем. Требуется опыт от 1 года, знание Python 3 и SQL, работа с git. Условия: удаленная работа, гибкий график, своевременная оплата. Присоединяйтесь к дружному коллективу!

    FastAPIFlaskGitLinuxPostgreSQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Скрипт подмены контента по IP

    Требуется разработка скрипта, который будет заменять кириллические буквы на латинские и наоборот в зависимости от IP адреса пользователя. Скрипт должен учитывать список указанных IP, включая диапазоны и специальные символы. При наличии IP в списке текст отображается в оригинале, иначе происходит подмена символов.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Настроить ответ сервера last modified if modified since на 1С Bitrix

    $200

    Необходимо настроить корректную отдачу заголовков last modified и if modified since на 1С Bitrix с использованием nginx и php fpm. Даты должны соответствовать требованиям, указанным на предоставленном изображении. Опыт настройки на Bitrix будет преимуществом.

    NginxPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Back - end разработка маркетплейса

    $1000

    Требуется разработка маркетплейса на самописном движке. Необходимы страницы: главная, магазин/бренд, карточка товара и поиск по карте. Пользователи будут вести к телеграм или вацап боту. Также нужен личный кабинет для продавцов с возможностью управления магазином и товарами. Обсуждение дополнительных страниц и примерной стоимости работы.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Калькуляторы для сайта

    Требуется разработка двух калькуляторов для сайта на WordPress согласно описанию в приложенном файле. Необходимо разместить их на сайте. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Плагин подмены контента для WP (wordpress)

    Требуется разработка плагина для WordPress, который позволит показывать различный контент в зависимости от IP-адресов пользователей. Плагин должен поддерживать ввод диапазонов IP и возможность задания двух описаний и мета-тегов для записей, страниц и рубрик. Указать стоимость и сроки как для индивидуального решения, так и для универсального плагина для всех сайтов на WP.

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Копия сайта + синхронизация товаров XML

    Требуется создать копию сайта hometarget.es на платформе WordPress с изменением языка на русский. Используйте технический перевод. Также необходима помощь с синхронизацией товаров через XML. Укажите стоимость и сроки выполнения.

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад