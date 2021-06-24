Ищем программиста Python для расширения функциональности ERP-системы и разработки автоматизированных систем. Требуется опыт от 1 года, знание Python 3 и SQL, работа с git. Условия: удаленная работа, гибкий график, своевременная оплата. Присоединяйтесь к дружному коллективу!
Многопоточный авторегистратор Facebook аккаунтов
Необходимо создать многопоточный авторегистратор Facebook аккаунтов используя браузер Multilogin, Selenium and Puppeteer.Генерация профилей в браузере, нагул куки за пределами FB, регистрация аккаунтов,заполнение данных, включение 2FA, создание FP - заполнение полей и тд и тп. вплоть до создание рекламного кабинета, с возможностью настраивать последовательность действий. whatsupp business, создание БМ. Работа с популярными SMS сервисами по API, поддержка прокси и возможности их смены по линку.Рассмотрим возможность покупки готового софта под ключ, с доведением до наших требований.Бюджет по договоренности
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